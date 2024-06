Li treu el mòbil a la seva parella per la força i es fa passar per ella enviant missatges per comprovar si és fidel

Andorra la VellaUna dona va trucar a l'Àrea de Polítiques d'Igualtats del Ministeri d'Afers Socials per alertar que la seva filla no havia anat a treballar ni contestava les seves trucades. La nit anterior, la filla havia comunicat a la mare que havia tingut una discussió molt forta amb la seva parella al domicili conjunt. Afers Socials va avisar a la policia i dos agents es van desplaçar al pis d'Escaldes-Engordany on viu la parella.

Quan van arribar al domicili, la parella va reconèixer haver tingut una discussió per motius de gelosia. L'home hauria exigit a la dona que li donés el mòbil per comprovar amb qui parlava i a qui escrivia. L'home tenia gelós d'un altre amb qui sospitava que la seva parella podia tenir una aventura. La dona es va negar i van començar una baralla on l'home la tenia subjecta pels braços i la dona l'esgarrapava.

La superioritat física de l'home va decantar la baralla i va agafar el mòbil. Va llegir les converses privades de WhatsApp de la dona amb terceres persones. Es va apropiar del mòbil i no el va retornar. Es va dedicar a enviar missatges a l'home del qual sospitava.

L'home va ser condemnat a vuit mesos de presó condicional sempre que seguís un curs a l'Àrea de Polítiques d'Igualtats del Ministeri d'Afers Socials. Per tres delictes: escoltes il·legals, maltractament domèstics i danys dolosos. La dona, a un mes i mig per danys dolosos i maltractaments domèstics.