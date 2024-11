Li troben armes il·legals en aturar-lo per no portar equipaments

Andorra la VellaUna patrulla de la policia va veure com un vehicle estava aturat al mig de la calçada a la carretera general número dos a l’encreuament de Grau Roig. El conductor semblava molest amb un altre i gesticulant. Quan els agents van identificar el conductor van constatar que havia estat multat aquell dia per no dur equipaments de neu i suposadament arran d’aquest incident derivava l’enfadament.

Els agents van traslladar l’home al despatx de policia del Pas de la Casa. Se’l va regirar i se li va trobar una defensa elèctrica (Taser) preparada per ser utilitzada. També un esprai de pebre llest per ser utilitzat. Tots dos estaven en posició de seguretat, però amb la càrrega per a l’ús immediat.

De venda lliure, però port prohibit

Segons l’estudi efectuant pel Servei de Policia “ambdós objectes són de venda lliure. La defensa elèctrica funciona amb elèctrodes i una font d’alimentació per càrrega elèctrica. L’esprai és un polvoritzador de defensa personal. Els dos objectes estan catalogats com a objectes de port prohibit en qualsevol lloc”.

L’home va ser condemnat per un delicte menor de possessió i port il·legal d’arma de defensa elèctrica i d’esprai de defensa. Pena de dos mesos d’arrest domiciliari condicional sempre que no delinqueixi en els dos pròxims anys.