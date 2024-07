'Macrooperatiu' dels Mossos a vies catalanes amb controls específics pels andorrans que tenen sancions pendents

Andorra la VellaEls Mossos d'Esquadra han dut a terme aquest dijous a la tarda un macrooperatiu de Trànsit amb més d'una trentena de controls simultanis a les vies catalanes amb més risc de sinistralitat, però en el cas dels cotxes andorrans hi ha hagut un plus. Dins del gran dispositiu, amb una vuitantena d'agents desplegats en tot el territori català, s'està fent paral·lelament un control específic dels cotxes andorrans. S'aprofita, segons les fonts consultades, que milers de vehicles del Principat es desplacen d'anada i tornada per la ruta que uneix la costa de Tarragona coincidint amb les vacances. En aquests controls s'està verificant que els conductors del Principat no tinguin multes pendents. S'ha de recordar que als sis mesos prescriuen i com els Mossos no tenen l'adreça on enviar les fotos dels radars quan el multat té plaques andorranes s'ha d'aconseguir aturar, i fer pagar a l'instant, al conductor dins d'aquest període,

Per comprendre la magnitud del control global dels Mossos durant dijous, s'ha d'incidir en què es van identificar 17.407 vehicles i es van denunciar 1.224 conductors. A banda dels controls de multes a andorrans, en la ruta entre Andorra i Tarragona s'han posat controls específics de velocitat. Segons els mossos, la velocitat excessiva és una de les principals causes que concorren en la sinistralitat viària, perquè redueix el temps de reacció dels conductors davant d'imprevistos a la via i perquè incrementen la gravetat de lesions en cas d'accident de trànsit. A més, els agents també han posat el focus en el transport de viatgers.

El Servei Català de Trànsit ha obert en un any 46.500 sancions de vehicles andorrans. I la gran majoria estan pendents de pagament. Només es poden cobrar si els Mossos d'Esquadra aturen el vehicle en el moment o si posteriorment fan el control i surt la multa pendent i aquest és l'objectiu del dispositiu.