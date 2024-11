Marcelo Ponce viatjarà a València per aportar productes de primera necessitat

Andorra la VellaMarcelo Ponce, president de l’Associació Argentins en Andorra, ha anunciat una campanya de recollida de fons i material per ajudar les víctimes de la DANA que ha provocat inundacions a diverses províncies espanyoles, com Màlaga, Cuenca i Albacete. No obstant això, ha destacat que la Comunitat Valenciana és la que ha patit les conseqüències més greus.

Ponce ha fet una crida a la solidaritat, indicant que “només demanem que aquells que vulguin contribuir aportin aigua, lleixiu i bolquers per a nens. Les famílies que estan passant necessitats necessiten la nostra ajuda.” La recollida de materials es durà a terme demà al migdia, amb punts de recollida a Sant Julià i La Massana.

A més, ha animat les persones a unir-se a la causa amb les seves famílies i a establir punts de recollida per facilitar la logística. "Amb la unió de tots, podem fer una gran diferència per a aquells que ho necessiten", ha afegit Ponce, que espera una resposta massiva de la comunitat andorrana en aquesta iniciativa solidària.