La mare confessa que va matar la filla i que va intentar suïcidar-se després del crim

Andorra la VellaLa mare de la nena assassinada a Coll de Nargó va indicar immediatament el parador del cos de la nena i va explicar als Mossos d'Esquadra què ho havia fet perquè la criatura no patís el que ella havia sofert, tal com recull RTVA. Tanmateix, va explicar que s'havia intentat suïcidar, però que no ho va poder fer. La detinguda, d'origen lauredià, roman reclusa a la unitat psiquiàtrica de la presó de Lleida. Les proves pericials sobre l'estat mental de la dona tardaran setmanes i seran fonamentals de cara al desenllaç del procés judicial.