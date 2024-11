Menor traslladada al CREI després de múltiples fugides de la Gavernera

Andorra la VellaUna noia, nascuda al 2007, havia estat ingressada a la Gavernera a conseqüència de la seva situació de desemparament fonamentada, entre moltes altres causes, en l’actitud del seu pare. El progenitor té prohibit entrar en contacte amb ella. Va ser condemnat penalment "per haver-la agredit físicament en diferents ocasions quan tenia menys de 14 anys". Fins que no va arribar a aquesta edat la noia no ho va explicar. Així ho recull l'aute sobre la situació judicial actual de l'afectada.

El pare, a més, "manifesta una manca d’estratègies psicoemocionals, un estil educatiu permissiu i dificultats per establir límits". La noia va ser enviada amb els avis paterns, però se la va enviar a la Gavernera "quan els avis es van sentir esgotats i superats per la seva conducta".

Fugides de la Gavernera

En un primer moment va semblar que s’adaptava bé al seu ingrés a la Gavernera, que és un centre obert. Seguia les mesures educatives i d’assistència psicològica i psiquiàtrica "per mantenir la seva estabilitat i aconseguir el seu correcte desenvolupament". Tot es va esguerrar. Va fugir diferents cops. En el darrer va ser necessària la intervenció d’Interpol per conèixer el seu parador. Vivia a la Seu. Se la va trobar "en pèssimes condicions d’higiene i després d’haver mantingut actituds sexuals que posaven en greu perill la seva salut".

Durant aquestes fugides, "no assistia ni a la formació professional d’estètica a la qual estava matriculada, ni molt menys no es prenia ni tan sols la medicació pautada, provocant-se una greu desestabilització emocional".

Trasllat al Centre d'Educació Intensiva

La noia va ser ingressada en el Centre d'Educació Intensiva (CREI) per a joves amb problemes greus de tipus emocionals o conductuals o addiccions. La noia es va oposar. Afirmava que "és conscient de les seves fugides del CRAE, dels seus comportaments disruptius, de les seves absències escolars i de les seves conductes sexuals inapropiades i perilloses per la seva salut".

L'afectada no vol estar en el Centre d'Educació Intensiva perquè considera que "a submissió a un control excessivament rígid com el que pateix al CREI no li permet gestionar les seves emocions, demanant que se la torni a ingressar al CRAE (Gavernera)". Manifestava un ferm compromís "de seguir la normativa del Centre al qual vol reingressar".

Pare, fiscalia, batllia i Tribunal Superior s'han oposat. Tot el que va succeir en les fugides, i és molt més fàcil escapar-se la Gavernera que del CREI, van tenir unes conseqüències tan dures que consideren recomanable un control rígid.