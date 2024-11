Més de la meitat dels treballadors públics a Andorra són dones

Andorra la VellaEl personal de l’Administració General se situa 2.771 persones. Ensenyament és el cos amb més personal (984) amb un 35,5% gairebé empatat amb els treballadors de Govern (982) amb un 35,4%. En la divisió per sexe, 1.630 són dones (el 58,8%) i 1.141 homes (el 41,2%). La distribució, però és desigual entre els diferents cossos que integren l’Administració General. Banders està format només per homes. Els cossos amb una àmplia majoria d’homes són Bombers (97,5%), Policia (89,9%), Presó (86,4%) i Duana (80%).

Respecte als cossos on les dones són majoria, destaquen el d’Ensenyament, on un 81,0% del personal és femení, el de Justícia amb un 77,9% i el diplomàtic amb un 69,4% de dones. La resta de cossos, el General i Altres, estan relativament equilibrats quant a sexe.

Distribució per edat

Pel que fa a la distribució per edat, el 76,2% del personal té entre 25 i 54 anys (2.112 persones). En el tram d’entre 55 i 64 anys hi ha 568 persones, el 20,5% del total, i entre 18 i 24 anys n'hi ha 67. Per tipus de relació laboral, el personal funcionari és majoritari (2.117 persones, el 76,4% del total). En canvi, el personal interí representa el 19,6% del total (542 persones). El grup d’altres relacions laborals, que actualment representa el 4,0% restant, se situa en 112.

Govern va invertir 655.217 per a subvencionar cursos de formació per als funcionaris dels diferents cossos. S’han realitzat un total de 547 cursos en els quals hi ha hagut 4.780 assistents. Totes les dades sobre el funcionariat provenen del recull fet públic per Estadística amb el tancament del 2023.