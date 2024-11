Mèxic vol unir-se a la causa judicial contra l'advocat de Peña Nieto per blanqueig de diners a BPA

Andorra la VellaMèxic ha demanat ser part com a perjudicat a la causa que investiga la Batllia contra Juan Ramon Collado, l’advocat de l’expresident Peña Nieto. El lletrat va noure més de 120 milions de dòlars a BPA suposadament com a testaferro per blanquejar diners. La petició per part de Mèxic als tribunals andorrans es va presentar el passat 10 de maig, durant l’últim tram del mandat presidencial d’Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). Mèxic, constituït com a actor civil, reclama ara personar-se en la recerca judicial per a “sol·licitar la restitució de danys i perjudicis” del presumpte blanqueig de fons. Això implica la repatriació dels diners que suposadament van arribar des d’aquell país a BPA. Van ser bloquejats quan el banc es va intervenir perquè no es va poder justificar que els fons tinguessin un origen lícit.

Collado tenia 24 comptes a BPA i els 120 milions els va moure entre 2006 i 2015. Si no s’hagués intervingut BPA, com en tota la resta de suposats casos de suborns, blanqueig i corrupció a BPA, no s’hauria descobert. Dins del banc es feien traspassos interns que permetien ocultar els moviments perquè els diners marxessin de BPA blanquejats. L’advocat té uns 110 milions de dòlars bloquejats a BPA perquè no ha pogut justificar que siguin d’origen lícit. Les autoritats mexicanes el van arrestar el juliol del 2019 acusat de rentat de diners i delinqüència organitzada. Va sortir en llibertat provisional l’any passat.

Imputat Joan Marc Masson

També estan imputats la seva germana Lucía Collado i el seu marit Mario Andrade Manzana; el presumpte testaferro, soci del seu bufet i gestor dels seus comptes andorrans, Jaime Jesús Sánchez Montemayor. Del banc només hi ha Joan Marc Masson, exdirectiu de BPA que va dirigir l’oficina a Mèxic. L’advocat de Mèxic al Principat és Marc Ambrós Pujols. En l’escrit, al qual ha tingut accés ElPaís, destaca que “els diners blanquejats i ingressats en els comptes, no hauria estat declarat a la Hisenda mexicana produint un perjudici a l’Estat”. Una circumstància que, en opinió d’aquest lletrat, “afecta directament l’economia nacional”.

L’escrit assenyala que l’oficina de la BPA de Mèxic sota la direcció de Joan Marc Masson, que és un dels investigats, podia haver desenvolupat “una activitat no autoritzada”. Acusa Masson de “la captació d’actius de nous clients nacionals o residents a Mèxic, com els encausats, col·laborant amb ells per a garantir que els seus diners fossin ingressats en comptes andorrans de la BPA”.

El document de Mèxic ressalta, a més, la connexió que Collado va mantenir amb els expresidents Peña Nieto i Carlos Salinas de Gortar. Amb els exgovernadors de Quintana Rosego i Veracruz, Mario Villanueva i Javier Duarte. L’exsecretari del PRI Francisco Ruiz Massieu o l’exlíder del Sindicat de Treballadors Petroliers Carlos Romero Deschamps. “Els encausats podrien haver comès delictes de corrupció o tràfic d’influències dins del territori mexicà, ateses les relacions habituals que mantindrien amb les autoritats i funcionaris de Mèxic”, recull el text.