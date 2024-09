El 'modus operandi' dels lladres de perfum de l'avinguda Carlemany

Andorra la VellaUna perfumeria de l'Avinguda Carlemany va avisar la policia que dos individus haurien furtat perfums i que els havien detectat per les càmeres de seguretat. Poc després altres comerços també contactaven per indicar que tres homes haurien furtat ulleres. I van emportar-se productes d'una segona perfumeria,. Amb les imatges de la càmera de la perfumeria es van poder identificar els individus i van ser aturats en el centre de Canillo quan es dirigien cap a Encamp.

Els agents van trobar a l'interior del vehicle fins a 25 perfums en dues bosses d'esport diferents, a banda de dues ulleres de sol, navalles i esprai de pebre. Tot sense cap factura ni tiquet de compra.

Les imatges van poder mostrar com tots tres estaven coordinats, cadascun amb una tasca, per cometre els furts. Un d'ells era l'encarregat de furtar i un segon es dedicava a tapar-lo i a parlar amb el personal de la botiga per despistar-los. El tercer era a la part de fora per controlar tot el que estava passant a dins i a fora i avisar-los per si podia haver-hi perill. Els perfums es col·locaven en una motxilla folrada d'alumini per evitar les alarmes.

Amb aquest sistema van aconseguir furtar fins a 25 perfums de dues botigues diferents. El valor total (de cost) estava al voltant dels dos mil euros i, per tant, el de venda al públic era molt més alt.

Perfums 2 Georgio Armani SI passione 100 ML, 3 Gucci Giulty 90 ML, 3 My Way 90 ML, 2 Gucci Flora 100 ML, 2 Gucci Bloom 100 ML, 2 Bleu de Chanel Parfum 150 ML, 3 Bleu de Chanel Parfum 100 ML, 1 Bleu de Chanel Eau de Parfum 150 ML, 2 Bleu de Chanel Parfum 100 ML, 2 Eau de ToiletteBleu de Chanel 150 ML, 2 Eau de ParfumBleu de Chanel 100 ML, 1 ParfumTomford-OmtréLeather 50 ML.

A més, havien entrat en altres comerços on s'havien emportat altres productes. Unes ulleres de sol de la marca Gucci model GG1188S, unes ulleres de sol de la marca Hugo Boss, dues navalles de més de 7 cm de fulla, un esprai de defensa de pebre i un bastó de defensa extensible.

Les penes de presó a les quals van ser condemnats van ser substituïdes per expulsions d'Andorra d'entre tres i cinc anys.