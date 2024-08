Mor una andorrana de 19 anys en un accident a Castelldefels

Andorra la VellaUna jove andorrana de 19 anys que anava de 'paquet' en una moto ha perdut la vida la matinada d'aquest dilluns, 12 d'agost, en un accident entre dues motocicletes a Castelldefels. Segons ha fet públic Metròpoli, el sinistre ha ocorregut en l'avinguda Constitució 294 al voltant de les 02.30 hores.

Tal com apunten fonts policials a Metròpoli, la dona va ser traslladada en estat molt greu i en parada cardíaca a l'Hospital de Bellvitge, on ha acabat morint. El conductor de la motocicleta i company de la víctima també ha estat traslladat d'urgència a Bellvitge, amb un pronòstic greu. El segon implicat ha estat donat d'alta amb ferides lleus. Tots dos vehicles, de mitja cilindrada, han estat denunciats per tenir l'assegurança caducada. Un dels conductors anava amb un permís de conducció no homologat, segons ha pogut saber aquest digital. Les causes de l'accident s'estan investigant.