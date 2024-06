Mor Antoni Pantebre

Andorra la VellaAntoni Pantebre conegut com a Tonet de la Música ha mort a 92 anys, després d’una vida de melòman i ser una icona del comerç andorrà. Pantebre va proveir a milers de melòmans des d’Andorra. Tonet de la Música va començar venent discos de pedra en els anys 50, va fomentar el trànsit d’obres censurades en els 70 i va tenir set botigues en els 90, però amb el canvi de segle no va trobar mode de salvar el negoci.

La història d’aquest comerciant és també la de la indústria del disc. El 9 de gener de 1952 Antoni Pantebre va entrar a treballar en Paradís Musical, la botiga de tocadiscs i ràdios del seu cosí. La seva missió era atendre en el taulell de “música en conserva”. Es refereix a música gravada, que llavors encara es gravava en discos de pedra. “El primer disc que vaig vendre va ser la ‘Cinquena Simfonia de Beethoven’ per la Filharmònica de Berlín, dirigida per Wilhelm Furtwängler”. Preu? 25 pessetes. L’endemà ja li havia caigut el malnom que li acompanyaria la resta de la seva vida: Tonet de la Música.

Poc després ja es va inventar el microsolc i, amb ell, els singles i els elapés. Però la mecànica per a obtenir novetats al Principat era ben rudimentària: “Trucàvem per telèfon a les fàbriques franceses de La Veu del seu Amo i Deutsche Grammophon, ells et deien el que havia sortit i tu feies les comandes. Els discos arribaven amb tren fins a la frontera francesa i, d’aquí, en camió fins a Andorra”, explicava en una entrevista a El Periódico de Catalunya. Durant dècades, la botiga del Tonet de la Música va ser lloc de pelegrinatge d’aquells que buscaven les peces més preuades.