Mor un ciclista en una sortida de pista al Pallars Sobirà

Andorra la VellaUn ciclista de 49 anys i veí de Txèquia ha mort aquest dimecres, 11 de setembre, a la pista forestal que va de Tor a Alins (Pallars Sobirà). Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) i recull Ràdio Seu, l'accident va tenir lloc a cap a les sis de la tarda quan, per causes que encara s'estan investigant, l'home va sortir de la via i va caure de la bicicleta.

Arran del sinistre es van activar quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra i dues ambulàncies i l'equip de suport psicològic del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). També van acudir-hi set dotacions dels Bombers, entre les quals l’helicòpter del cos i membres del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) que van intervenir en la recerca del cos de la víctima.