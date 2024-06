Mor una dona en un accident de motocicleta a la C-28 a Alt Àneu

Andorra la VellaUna dona ha mort aquest dilluns en un accident de motocicleta a la C-28, al terme municipal d'Alt Àneu (Pallars Sobirà), segons ha informat el Servei Català de Trànsit i recull Ràdio Seu. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís poc després de les tres de la tarda.

Per causes que s'estan investigant, el vehicle va caure a la via, al punt quilomètric 50,5. A conseqüència d'això, la passatgera de la motocicleta va perdre la vida i el conductor va resultar ferit greu i va ser traslladat a l'hospital de Tremp.

En l'accident hi van treballar tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i diversos efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Amb aquesta víctima, ja són 58 les persones mortes en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya, 20 de les quals motoristes.