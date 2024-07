Mor l'operari accidentat a un mirador de la Vall de Boí

Andorra la VellaEls Mossos d'Esquadra, amb personal de l'empresa que estava fent el muntatge del mirador de Durro, s'han desplaçat aquest divendres a lloc de l'accident per començar a investigar les causes de l'accident laboral que ha causat la mort d'un operari i ferides greus a tres treballadors més, un dels quals ja ha estat donat d'alta.

El mirador havia de quedar enllestit aquesta mateixa setmana per poder ser obert al públic en breu, tal com informa Ràdio Seu. L'Ajuntament de la Vall de Boí ha decretat dos dies de dol i ha fet un minut de silenci. L'alcaldessa de la Vall de Boi, Sònia Bruguera, ha dit a Ràdio Seu que primer s'haurà de conèixer que ha passat i després ja es valorarà el futur del mirador. Ara, caldrà assegurar bé la infraestructura per evitar danys.

Bruguera ha manifestat que per la gent de la vall de Boí, aquest divendres "és un dia trist" i que estan "molt afectats emocionalment". Per l'alcaldessa és prematur abordar ara el futur del projecte. L'important és que els ferits es recuperin, ha dit. També és important assegurar la infraestructura i la zona per evitar nous danys.

Mirador de la roca d'Espà

El mirador de la roca d'Espà (1.411 metres), a pocs minuts caminant des del poble de Durro, sobresortia a la roca uns deu metres. L'objectiu era que des d'aquest voladís es contemplés el poble de Barruera i tota la vall de Boí.

Un helicòpter va acabar de pujar totes les peces aquest dijous per enllestir la infraestructura aquesta setmana. Després del tràgic accident caldrà analitzar el futur del mirador i conèixer que és el que ha fallat en la seva instal·lació. L'alcaldessa de la Vall de Boí ha dit que l'empresa encarregada de la seva construcció és puntera en aquestes obres i n'ha fet d'altres de similars.

L'obra s'emmarca dins del Pla de Sostenibilitat Turística, finançat mitjançant els fons Next Generation UE. L'objectiu és crear una ruta de miradors com a un nou reclam i producte turístic, que permeti a tothom gaudir del paisatge de la Vall de Boí des d'un altre punt de vista.