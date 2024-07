Dos morts a la Vall de Ribes en ofegar-se fent barranquisme

Andorra la VellaDues persones han mort ofegades quan feien barranquisme al riu Freser, a la Vall de Ribes, en concret al municipi de Queralbs, molt a prop del refugi de Coma de Vaca. Segons informen els Bombers de la Generalitat, l’avís s’ha rebut a les 10:59 del matí. Dos homes havien quedat enganxats amb les cordes mentre feien barranquisme. Això els hauria impedit sortir de l’aigua i han acabat ofegant-se. Els Bombers han activat set dotacions: dos helicòpters de rescat, un equip del GRAE –equip especial de rescats en muntanya– acompanyat d’un metge del SEM i quatre vehicles. També hi ha participat una unitat del GRAE subaquàtica.

En arribar, s’ha localitzat una primera persona i, minuts després, la segona. El metge del SEM ha realitzat tasques de reanimació durant uns minuts, però no s’ha pogut fer res per salvar les seves vides. El grup accidentat estava format per tres homes, segons recull ElPunt. El tercer, que és el que ha alertat al refugi de l’incident, ha resultat ferit lleu i se l’ha traslladat a l’hospital de Campdevànol. Per la seva part, els Mossos d’Esquadra han activat un helicòpter i una unitat d’intervenció de muntanya. I el SEM, un helicòpter medicalitzat, dues unitats terrestres i un equip de psicòlegs. Segons informen els Bombers, s’ha obert una investigació per aclarir les causes de l’accident.