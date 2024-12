Multes i ceps a Ribagrossa per la falta d’aparcament

Andorra la VellaEls veïns de Ribagrossa han alçat la veu per denunciar el que consideren una situació injusta i abusiva en la seva zona. Segons han explicat a través de la plataforma Andorra Denúncia, des de la construcció d’un xalet propietat d’un alt càrrec de Grandvalira, el Comú ha imposat noves restriccions que prohibeixen aparcar a la zona. Aquesta decisió ha comportat multes de 100 euros i la col·locació de ceps als vehicles que infringeixen la normativa.

El principal problema que assenyalen els veïns és la manca d’alternatives d’estacionament. "Ens prohibeixen aparcar, però no ofereixen cap solució per als residents", lamenten. La situació ha generat tensions, especialment per als habitants que depenen de l’aparcament a la via pública per al seu dia a dia.

Alguns veïns afectats

Els denunciants remarquen que la prohibició s’ha implementat poc després de la finalització del xalet d’un directiu vinculat a Grandvalira, la qual cosa, segons diuen, fa sospitar que la normativa beneficia interessos particulars per sobre dels col·lectius. "No és només una qüestió d’aparcament, sinó de prioritats. El Comú hauria de pensar en els veïns abans de prendre decisions que ens afecten tan directament", critiquen.