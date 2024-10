Una nena pren pastilles de la mare i el pare la bufeteja per saber quantes n'havia pres

Andorra la VellaUn pare va portar els seus dos fills al servei d'urgències de l'hospital perquè havien pres pastilles per les tiroides de la medicació de la mare que es trobava treballant. Quan al centre sanitari li van fer el reconeixement es van adobar que un dels fills, una nena de tres anys, mostrava signes d'haver rebut una agressió a la cara.

El pare havia donat una bufetada a la filla mentre li exigia que li digués quantes pastilles havia pres. També l'havia agafat fort pel braç amb l'objectiu d'impedir que la nena abandonés l'habitació sense dir-li quanta medicació havia pres.

La fiscalia va presentar càrrecs. El pare va ser condemnat per un delicte menor de maltractament en l’àmbit domèstic efectuat sobre menor i d’un major de lesions efectuades sobre persona especialment vulnerable. La pena fixada va ser de dotze mesos de presó condicional que no suposaran ingrés a presó si no torna a delinquir en quatre anys.