No ha arribat el gasoil del riu a l'Alt Urgell

Andorra la VellaEls Bombers, juntament amb tècnics de l’àrea de Medi Ambient del Govern, investiguen l’origen d’una fuita d’hidrocarbur que ha afectat el riu Valira al pas per la parròquia d'Escaldes-Engordany. El vessament s'ha detectat aquesta matinada de dimecres i els efectius treballen sobre el terreny per minimitzar-ne l’impacte, tot instal·lant diversos elements per retenir el combustible.

Segons RadioSeu, la delegada del Govern català a l’Alt Pirineu i Aran, Sílvia Romero, ha explicat que han estat informats del succés i que els han transmès que el vessament està controlat, sense que hi hagi constància que hagi arribat a l'Alt Urgell i, per tant, a Catalunya. En aquest sentit, ha dit que es tracta d’una “situació excepcional” que els “preocupa” i de la qual cal fer-ne un seguiment.

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, ha apuntat que confia que el vessament quedi controlat i “no arribi més enllà” i ha remarcat la importància que els rius estiguin “nets”. Tot plegat ho ha dit en el marc d’una reunió amb la delegada al consistori, des d’on ha demanat “tenir una veu comuna”, mitjançant el treball conjunt dels diversos municipis i comarques de l'Alt Pirineu, a l’hora de reivindicar amb més “força” les “mancances” que pateix la regió.

Barrera ha esmentat temes com ara les dificultats d’accés a l’habitatge i la necessitat d'ampliar i millorar diverses infraestructures. Al seu torn, la delegada del Govern ha coincidit amb l’alcalde a dir que hi ha problemes que són compartits, però també d’altres que afecten d’una forma més específica algunes comarques del territori pirinenc. Per aquest motiu ha destacat la importància d’aquestes visites i reunions arreu de la vegueria.