Una notícia falsa que diu que Stephanie Steinbrecht ha mort s'escampa a les xarxes

Andorra la VellaL'empresària StephanieSteinbrecht va començar a rebre trucades i missatges on se li demanava si es trobava bé. Aquest interès per la seva salut provenia d'una publicació a Instagram on se li donava l'adeu com si hagués mort. Un fotografia de Steinbrecht i la frase "és un dia molt trist, adeu".

L'empresària va presentar una denúncia a la policia per la falsa notícia amb els perjudicis que li ha causat. Al mateix temps no descarta arribar a la Justícia perquè s'analitzi si aquest tipus de 'fake news' es poden entendre també com una amenaça de mort. Steinbrecht assegura no tenir ni idea de qui pot estar darrere d'aquesta acció ni quin és l'objectiu.