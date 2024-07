Nou atac de l'os bru a la Val d'Aran

Andorra la VellaUn ramader de la Val d'Aran ha denunciat aquest dilluns un nou atac mortal de l'os bru, en aquesta ocasió contra bestiar equí. Segons ha exposat Unió de Pagesos i recull Ràdio Seu, un plantígrad ha envestit una euga i, després de causar-li la mort, n'ha devorat el coll, tal com es pot veure a les imatges que han difós.

Des del principal sindicat agrari català han exposat que aquesta nova pèrdua per a professionals del Pirineu manté viu el debat sobre "quants óssos pot assumir el Pirineu", després que aquesta primavera s'han organitzat protestes per denunciar la sobrepoblació d'ossos, tant per part de les organitzacions del sector primari com dels mateixos ramaders pirinencs. Segons reconeix el mateix equip de seguiment transfronterer, actualment als Pirineus ja n'hi ha un mínim de 85 exemplars, un augment exponencial respecte dels 50 que hi havia ara fa tot just quatre anys.

En un comunicat, Unió de Pagesos ha advertit que "insisteixen" al Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat en la idea que "cal una gestió eficient i realista de la fauna salvatge" potenciada per les mateixes administracions superiors al llarg dels darrers anys.

UP rebutja participar als grups de treball si no es millora la gestió

UP considera que aquesta eficiència segueix sense existir. I per això, han avançat que mentre això no passi es negaran a "participar en cap grup de treball" impulsat pel Govern, perquè no volen que un altre cop se'ls "utilitzi per dir que tenen en compte el sector", quan després aquestes reunions es tradueixen en "no res".