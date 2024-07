Operatiu per trobar una excursionista desapareguda al pic de la Serrera

Andorra la VellaEls cossos de seguretat de l'estat han desplegat aquest matí un ampli dispositiu de recerca per localitzar una excursionista desapareguda des de diumenge. La dona, de 54 anys, estava allotjada en un apartament turístic a Ransol i es creu que havia anat a fer el pic de la Serrera. Segons la Policia, el seu vehicle encara és a la zona, però no hi ha indicis de la seva presència recent a l'allotjament.

La recerca, dirigida pels bombers, va començar de matinada i ara s'ha ampliat. Els cossos de seguretat treballen intensament per configurar l'operatiu. Encara que inicialment no es considerava una recerca urgent, la manca de contacte amb la dona ha fet que la situació sigui més preocupant. Una hipòtesi és que la pluja de diumenge la va desorientar o la va portar a buscar refugi.

Aquest matí, malgrat el fort vent que dificulta l'operatiu aeri, s'ha utilitzat un helicòpter per ampliar la recerca. La vall de Ransol, punt de partida per ascendir al pic de la Serrera, és el centre de les operacions. Amb l'increment d'efectius i la coordinació ampliada, es preveu estendre territorialment la recerca amb l'esperança de trobar algun indici que condueixi a la localització de la dona.