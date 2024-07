Ordre d'allunyament durant dos anys per dir a l'exdona que porta les filles de vacances en període escolar

Andorra la VellaUn home es va desplaçar al lloc de treball de la seva exparella per intercanviar la motxilla de les filles que tenen en comú. Un cop ambdós al despatx, iniciaren una discussió atès que l'home va explicar que pensava marxar de vacances amb les menors en unes dates en què les noies havien d'anar a l'escola. La dona es va oposar i la discussió va degenerar fins al punt que tots dos es van empentar. L'home va agafar pels canells i li va torçar el del braç esquerrà.

L'home va ser acusat per la fiscalia i li demanava una pena de 8 mesos de presó condicional qualificada a una ordre d’allunyament física de la víctima durant un període de 2 anys, amb un termini de suspensió de la condemna de dos anys. L'home negava haver-li torçat el canell i només reconeixia que tots dos s'havien empentat. L'informe mèdic, ja que la dona va anar immediatament al metge després dels fets, concordava amb que l'home li hagués torçat el canell.

Finalment l'home va ser condemnat a quatre mesos que seran condicionals si durant dos anys no té contacte amb la dona. Durant aquest temps, tots dos podran contactar per mitjà de missatges o trucades per a tot allò que faci referència a les filles comunes.