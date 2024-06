Una parella d'homes es baralla i acaba amb un dels dos fora de casa, ferit i sense samarreta

Andorra la VellaUn home va trucar a la policia a les dues de la matinada perquè havia tingut una baralla amb l'home que és la seva parella sentimental. Quan els agents van arribar al domicili es van trobar un d'ells, el que no havia trucat, assegut davant de la porta, sense samarreta i manifestant que la seva parella l'havia fet fora de casa. Presentava una ferida sagnant i esgarrapades a l'esquena i també el canell. Va manifestar que l'altre home l'havia agredit i que no era el primer cop.

Els agents van trucar al pis i, després d'una estona, l'agressor va obrir la porta. Va increpar als policies que, segons l'aute, van intentar que es calmés. Van indicar-li que havia de sortir del pis i l'home es va resistir fortament. Va haver de ser reduït a terra per emmanillar-lo. La resistència es va allargar també en el seu trasllat en el cotxe policial fins al despatx central on

Els dos homes haurien tingut una forta discussió i l'agressor hauria agafat pels braços a la seva parella i el va empentar contra la porta perquè marxés de casa. La ferida principal hauria estat conseqüència del cop contra el marc de la porta.

Els problemes de violència entre els dos homes ja haurien succeït diverses vegades anteriorment. Havien estat condemnats per una agressió mútua.

L'agressor va ser condemnat a quatre mesos de presó que no complirà si segueix un programa de Relacions no violentes. Va ser condemnat per tres delictes: maltractaments en l'àmbit domèstic, lesions doloses i resistència a l'autoritat.