Passatgers del bus accidentat afirmen que el conductor va xocar per salvar-los

Andorra la VellaDiferents testimonis han defensat l’actuació del xofer de l’autocar espanyol accidentat a Porte Puymorens quan tornava des del Pas de la Casa a Barcelona a través de França. Alguns dels ocupants que no han resultat ferits han explicat com ha tingut lloc el sinistre. Segons dos dels passatgers, entrevistat en els llocs dels fets per mitjans francesos, el vehicle ha perdut el control per culpa d’una fallada en els frens. Això ha provocat que l’autocar “ha començat a anar en zig-zag” abans d’estimbar-se, segons ha indicat el sotsprefecte dels Pirineus Orientals Didier Carponcin comentant el que havien declarat oficialment els testimonis.

Una dona ha comentat que “jo era asseguda als seients del davant amb la meva família i el meu oncle està greument ferit. He vist el xofer intentar frenar i reduir amb les marxes, però estava clar que hi havia un problema de frens”. Ha afegit que “afortunadament, molts portàvem posat el cinturó de seguretat”.

Xoc voluntari per frenar el bus

Un dels ferits ha explicat a mitjans francesos que “tenim sort d’estar vius perquè, quan hem vist el barranc a la dreta, he pensat que era la fi”. Assegura que “ha estat un problema de frens i si el xofer no hagués tingut els reflexos d’aturar el bus xocant contra la muntanya no seríem ara aquí. Crec que ens ha salvat la vida i afortunadament molts de nosaltres portàvem el cinturó de seguretat posat”.

Tot i la declaració dels testimonis, la prefectura dels Pirineus Orientals ha fet públic que no es descarta cap hipòtesi. Segons Carpocin, “no hi ha res a descartar: ni problema mecànic, ni fallada de frens ni error humà”. El xofer és un dels ferits ingressats als hospitals, ja que “pateix un trencament a la caixa toràcica”, tal com ha explicat el prefecte. L’alcaldessa de Porta el municipi veí, Jeanine Ribó ha posat de manifest que “les condicions meteorològiques no eren desfavorables en el moment de l’accident perquè no hi havia ni neu ni gel a la carretera”.

Imatge del missatge de condol per part de les autoritats franceses: