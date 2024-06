Pere López al judici de Montaner pel 'Cas Costa': “Mai cap president de grup havia percebut un complement"

Andorra la VellaLa sessió de tarda del judici a Carine Montaner per revelació de secrets ha continuat aquesta tarda amb el testimoni de diferents consellers generals, tan en actiu com antics membres del Consell General.

La pregunta que ha planat durant tota la sessió ha estat per què l’article 142 del reglament del parlament, que havia estat aprovat el 2019, no s’estava aplicant. Aquest article estableix que els sous dels consellers havien de ser públics. En aquest sentit, cal destacar que durant el judici ha quedat clar que els sous es van començar a publicar arran d’una reunió el mes de juny del 2020 de la junta de presidents en què es va acordar publicar al web del Consell General les retribucions dels consellers. Aquesta qüestió ha estat plantejada pel president de la sala, Yves Picod, que ha volgut saber per què el reglament ho recollia i no s’estava fent. Qui s’hi ha referit de manera directa, sense que se li hagi preguntat, ha estat el llavors president del grup parlamentari de Terceravia, Josep Pintat, que ha manifestat que arran de l’aprovació del reglament el 2019 la nova legislatura havia començat amb “nous deures”, que eren precisament fer públics els sous.

La sessió de tarda ha començat amb les declaracions de l’actual síndic general, Carles Ensenyat, que ha manifestat que es va assabentar del cas perquè es va comentar en el si del grup parlamentari. Ha esmentat que quan va rebre aquesta informació els va “sorprendre molt pel desconeixement del fet”. I ha afegit que va ser ell precisament el que va impulsar que en la junta de presidents del mes de juny es tractés i s’aprovés fer públics a partir de llavors a la web del Consell General els salaris dels consellers. “Es va corregir la situació quan ens en vam assabentar”, ha manifestat, i ha incidit que a partir del mes de juny es va acordar que el sou de president de grup parlamentari no es pogués complementar.

Sobre el complement, també han estat diversos els testimonis que han expressat el seu parer. Així, l’actual ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha manifestat que “estava permès” tot i que pogués “semblar lleig” que cada grup gestionés l’assignació que rebia del Consell General com cregués oportú. Qui ha estat especialment contundent amb el fet que Costa cobrés aquest complement ha estat l’expresident del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, que ha circumscrit aquest complement als consellers a ple temps i ha respost amb contundència que “mai” cap president de grup l’havia percebut. Ha manifestat que van rebre “amb moltíssima sorpresa” la informació continguda en els butlletins de la CASS.

López ha manifestat, qüestionat sobre la publicitat dels sous, que al principi de cada legislatura es feien públics els quadres dels sous i que fins i tot aquesta informació havia estat objecte de rodes de premsa. López ha manifestat que en aquest cas hi ha “un ús dels diners públics que convé ser analitzat” ha afegit que quan van conèixer el cas els va “incomodar moltíssim”. “Em sorprèn que no es parli d’on estan els diners”, ha lamentat, afegint que no es protegeix Montaner com preveu el Consell d’Europa que dona empara als alertadors i, en canvi, no s’està actuant per l’acció de Costa.

També ha prestat declaració l’exministre Jordi Gallardo, que ha manifestat que es va assabentar del cas per Judith Pallarés i que no era coneixedor del fet que Costa percebés aquest complement i ha afegit que li va comentar que “no trobava correcte” que el percebés. De fet li va fer arribar el seu “rebuig i malestar”, ja que ell havia estat president de grup parlamentari i no havia percebut cap complement, pel fet que la retribució ja era “prou important”.

Igualment han declarat al llarg de la tarda els consellers generals David Montané, Carles Naudi, Maria Martisella i Susanna Vela, els actuals ministres Raul Ferré i Ladislau Baró, que ha explicat que ella estava fent un treball de màster i que en les converses que va tenir amb Montaner ella li va comentar el cas. Ha manifestat que li va respondre que ell no recordava cap cas de president de grup que hagués complementat el sou, però també ha manifestat que el nou reglament del Consell “obria la porta” a què els diferents grups parlamentaris optessin per diferents modalitats d’autogestió. Els diferents testimonis han corroborat que es van assabentar de la situació de Costa en converses directes amb Montaner o amb els altres membres de grup parlamentari. Per exemple Bonell ha manifestat que li va recomanar a la presidenta del grup parlamentari d’Andorra Endavant que parlés amb la llavors síndica general, Roser Suñé, per comentar el cas. Els testimonis han coincidit que en aquell moment que es va saber que Costa percebia aquest complement els sous dels consellers no es publicitaven.