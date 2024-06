Persecució de pel·lícula a l'avinguda Tarragona

Andorra la VellaLa policia estava fent un control a vehicles de matinada a la rotonda del Burger King a l'Avinguda Tarragona. Passades les dues, els agents van aturar un cotxe andorrà, però el conductor va evitar-los i va fugir. Va començar una persecució d'alt risc perquè el conductor es va arribar a posar a 130 a l'Avinguda Tarragona i cometent diferents imprudències.

El vehicle fugit anava en direcció descendent a l'Avinguda Tarragona i, en arribar a la rotonda de l'Estació Nacional d'Autobusos, va travessar els quatre carrils, trepitjant la línia longitudinal continua, envaint el sentit contrari i canviant de direcció cap a l'Avinguda Borda Nova en sentit ascendent cap a la Comella. Va continuar accelerant, perseguit per la policia, arribant a l'encreuament de la carretera de la Comella i la carretera de la Plana. Sense disminuir la velocitat, va dirigir-se en direcció a la Comella. Quan va arribar a l'aparcament Comunal d'Encorces, el conductor va abandonar el vehicle amb la porta oberta, deixant les dues ocupants a dins.

Els agents que el seguien el van veure deixar el cotxe i van escoltar com saltava la barana de l'aparcament comunal. Es va amagar al bosc i posteriorment es va escapar per les teulades de les naus industrials de la zona d'Encorces.

Els agents van controlar les altres dues ocupants del vehicle i van trobar la cartera del jove on es va constatar que tenia menys de 21 anys. Les acompanyants van explicar que s'havia posat nerviós en veure el control i que elles li haurien demanat en diverses ocasions d'aturar-se perquè havien estat a punt de xocar moltes vegades.

Com el jove continuava desaparegut, els agents es van posar en contacte amb el seu pare perquè el fes entrar en raó. El jove va acabar trucant a la policia i es va entregar a dos quarts de tres de la matinada. Se li va practicar un control d'alcoholimetria, en el lloc on era el vehicle, mitjançant l'aparell de precisió, donant el resultat positiu d'1,06 grams d'alcohol per litre de sang.

Els agents l'havien de pujar al cotxe i emmanillar-lo després de la detenció. El jove es va resistir a entrar al vehicle i a ser emmanillat. També va insultar als agents, segons recull l'aute policial, dient "putos Policies, sou uns incompetents" i "m'esteu fent mal gilipolles". En el decurs del trajecte, es va donar cops contra la vitrina protectora sense produir-se cap lesió i en arribar al despatx central ha continuat amb la seva actitud tot manifestant "M'he quedat amb la teva cara, vigila".

Se'l va haver de treure a la força del vehicle i no volia caminar. En el 'búnquer' del despatx central se li va fer un test de droga mitjançant l'aparell SoToxa Mobile Test System. Va donar positiu en THC (marihuana) i metamfetamines, tot i que el jove va estar disconforme amb aquest resultat. El jove ja tenia antecedents previs per conducció sota els efectes de l'alcohol.

Va ser condemnat a dos mesos i mig en total d'arrest nocturn condicional en ser menor de 21 anys pels delictes de conducció sota els efectes de l'alcohol, conducció temerària i injúries a l'autoritat.