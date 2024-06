Persecució policial a un contrabandista a Soldeu

Andorra la VellaUna patrulla policial estava fent una ronda per la General 2 des del Pas en direcció a Andorra la Vella quan van detectar un cotxe amb matrícula francesa que portava caixes de tabac als seients posteriors del vehicle.

Els policies van fer senyals lluminosos i acústiques perquè el conductor s'aturés, però l'home va accelerar i va passar a aconduir a alta velocitat a agents, avançant vehicles en línia contínua. Conduïa contra direcció pel mig de la zona de Bordes d'Envalira.

A la zona de Soldeu, amb més trànsit, els cotxes que pujaven s'havien d'apartar per evitar el xoc amb el vehicle francès i fins i tot vianant van haver de saltar per no ser atropellats. Tot va quedar enregistrat per les càmeres de trànsit.

El vehicle francès es va aturar a la zona del Tarter. Quan els policies van arribar es van trobar el cotxe obert, sense clau, amb diverses caixes de tabac al seient del darrere i amb el conductor fugit. El valor del tabac era d'uns sis mil euros.

Patrulles policials van engegar una recerca pel Tarter. Van acabar trobant el conductor fugit sota d'uns matolls. L'home va fugir travessant una malla de seguretat i dirigint-se a un camí de muntanya.

Va començar una persecució pels camps fins que va ser bloquejat per un policia. En caure a terra, el contrabandista es va fer una ferida sagnant. Li van trobar les claus del cotxe a damunt.

L'home, algerià d'origen i indocumentat, presentava símptomes d'haver pres estupefaents i se li va trobar una petita porció d'haixix. Va donar positiu en THC. Com no resideix a Andorra i no s'hauria presentat al judici, el contrabandista va ser condemnat a un mes de presó ferma i cinc anys d'expulsió d'Andorra.