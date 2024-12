La policia desmantella un punt de venda de cocaïna a Escaldes

Andorra la VellaLa Policia ha detingut, aquest dimecres a primera hora del matí, un home de 37 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública per tràfic de cocaïna.

L’arrest s’ha efectuat en el marc d’una investigació que es va iniciar després de rebre diverses informacions sobre un possible punt de venda de cocaïna a Escaldes-Engordany. A partir de les primeres indagacions, la Policia va desplegar un ampli dispositiu.

Durant les vigilàncies, els especialistes del Grup de Delictes contra la Salut Pública van constatar com s’efectuava una compravenda al carrer. Tot seguit i en una zona propera al lloc on s’havia fet l’intercanvi, van detenir el comprador amb un embolcall que contenia 0,88 grams de cocaïna. L’home, de 32 anys, va reconèixer que acabava d’adquirir la droga i que no era la primera vegada que acudia al mateix punt de venda.

Així, la Policia ha mantingut el dispositiu durant tota la nit i matinada fins que, a primera hora del matí, s’ha detingut el presumpte traficant quan sortia de casa per anar a treballar. En el moment del control, duia a sobre 1.300 euros, tots en bitllets de 50, un indici que els diners podrien provenir d’un possible tràfic, ja que les dosis de cocaïna es venen a un preu d’entre 50 i 60 euros.

Durant el mateix matí d’aquest dimecres, s’ha escorcollat el domicili del sospitós on els investigadors han localitzat, amagats, vuit embolcalls més de cocaïna amb un pes total de 7 grams i les mateixes característiques que el que se li havia trobat al primer detingut. Al pis també hi havia una bàscula de precisió amb restes de droga, que l’home hauria estat utilitzant per pesar la cocaïna, i 175 euros més en efectiu. A més, en l’escorcoll s’han trobat altres elements emprats habitualment en el tràfic, com bosses per preparar les dosis i substàncies que s’acostumen a barrejar amb la droga per augmentar-ne el pes.

Els dos arrestats han passat ja a disposició judicial mentre la investigació continua oberta i no es descarten més detencions.