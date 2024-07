La policia no té proves que l'individu fora de casa de TheGrefg volgués entrar

Andorra la VellaTheGrefg ha denunciat per xarxes que mentre estava a casa amb altres youtubers, un individu va intentar 'colar-se' a casa seva. Explica que va quedar-se a dormir al seu cotxe davant de la casa del youtuber, malgrat que el van convidar a marxar.

La policia, per la seva part, explica que només se'ls va requerir, però que en cap cas TheGrefg ha interposat una denúncia pels fets. De fet, el cos no té constància que l'individu volgués entrar a la casa del youtuber, motiu pel qual no se'n va anar més enllà d'una identificació.