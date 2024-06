Un porter dona un cop de puny a un client a la Borda Pairal i un policia fora de servei l'enxampa

Andorra la VellaUna patrulla nocturna de la policia passava per davant de la Borda Pairal d’Andorra la Vella quan van veure un home que sortia del local amb la boca sagnant. Van controlar-lo i els hi va explicar que l’havien agredit dins del local, però no sabia ben bé com havien anat els fets. Havia rebut un cop de puny a la cara i marxava a curar-se.

Mentre els agents intentaven esbrinar el succeït, va arribar un policia fora de servei que estava ‘de festa’ a la Borda Pairal quan havia tingut lloc l’incident. Va explicar als seus companys que l’agredit era a la zona de l’entrada molestant a la resta de clients fins que el porter va acabar donant-li un cop de puny a la cara.

El porter, amb antecedents penals segons l’aute, va reconèixer els fets. El context de l’agressió va ser tingut en compte i la pena va ser mínima. Contravenció penal per agressió amb deu dies d’arrest nocturn condicional.