Un pres s'intenta suïcidar a la Comella

Andorra la VellaUn jove pres ha amenaçat d'autolesionar-se poc després que un altre reclús se suïcidés la nit del passat dijous. Segons recull RTVA, l'intern va assegurar que estava patint una depressió que tenia la intenció de posar fi a la seva vida. A partir d'aquell moment, el van posar en una cel·la de vigilància per garantir la seva integritat.

Des del Sindicat Penitenciari apunten que aquest cas demostra la necessitat que hi hagi un centre específic per a reclusos amb patologies mentals, ja que la presó no és un lloc adient per acollir-los. Tanmateix, afirmen que es podia evitar el suïcidi del reclús de 28 anys del dijous si els protocols haguessin funcionat millor.