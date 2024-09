Primeres denúncies dels suplantats per l'estafa de criptomonedes Paragonix-Earn

Andorra la VellaPatrícia Molné i Jordi Cinca són dues de les cares conegudes d'Andorra que la plataforma d'estafa en criptomonedes Paragonix-Earn està utilitzant per atreure víctimes a Principat. Es publica la foto de qui se suplanta i s'adjunta un text on s'expliquen les bondats de la plataforma acompanyant-ho amb la xifra de beneficis que suposadament ha aconseguit aquell inversor. Concretament, en el cas que es relata a la foto, Cinca hauria guanyat 10.293 euros i Molné 5.411. I se simulaven entrevistes a través del Diari d'Andorra on els afectats suposadament explicaven les virtuts de la plataforma. A més de Cinca o Molné hi ha altres afectats com Aleix Dorca, StephanieSteimbrecht o Jaume Bartumeu. Segons ha pogut saber aquest mitjà, alguns d'ells ja han presentat una denúncia.

Paragonix-Earn és una plataforma de trading i inversió en criptomonedes que es dedica a captar fons de clients i no retornar-los mai. Envien publicitat falsa i utilitzen la imatge de gent coneguda per intentar mostrar les altes rendibilitats de la inversió en criptomonedes. Ofereixen inversions en bitcoin, Ethereum o Litecoin, però en realitat els diners es desvien per quedar-se els diners de les víctimes. Quan l'afectat comença a demanar el retorn de la inversió comencen les excuses i l'exigència de tràmits constants. I finalment s'indica que per retirar els fons calen més inversions. Paragonix-Earn té denúncies per estafa i per suplantació en múltiples països.