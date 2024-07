Quatre operaris ferits a la Vall de Boí en caure d'un mirador en construcció

Andorra la VellaQuatre persones han resultat ferides, una d'elles en estat crític, en caure 50 metres per l'esfondrament d'un mirador en construcció a la Vall de Boí. Segons han explicat els Bombers i recull Ràdio Seu, els fets han tingut lloc cap a 2/4 de 6 de la tarda a la muntanya coneguda com La Roca d'Espà.

Segons les primeres informacions, els quatre afectats són operaris que treballaven en la construcció del mirador. Quan estaven damunt l'estructura, aquesta ha cedit. Des del Sistema d'Emergències Mèdiques han explicat que, a banda del ferit crític, dos empleats més han resultat ferits amb lesions de caràcter menor, mentre que una quarta estava pendent de valoració.

Un helicòpter conjunt de SEM i Bombers, un helicòpter dels Pompiers d'Aran i una ambulància del SEM han anat fins al lloc on hi ha la plataforma en construcció per atendre els ferits.