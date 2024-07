Queixes per una presumpta campanya de captació de treballadors per part d'E.Leclerq

Andorra la VellaPolèmica en el sector dels grans magatzems per una presumpta campanya de captació de treballadors per part d'E.Leclerq i que afectaria teòricament altres grans superfícies. Hi ha queixes, segons diferents fonts del sector perquè s'haurien estat entregant targetes grans en mà a empleats d'altres grans magatzems on es recull una oferta. La proposta, del departament de Recursos Humans de E.Leclerc, inclou que es donen 150 euros per si es canvia de feina i s'entra en aquest grup. I, segons les fonts, l'oferta inclou una millora d'entre 200 i 300 euros mensuals, segons el que cobra cada potencial futur empleat.

Les queixes es basen que es considera que la captació de nous treballadors, per les necessitats que pugui tenir E.Leclerc, no s'hauria de fer directament en altres superfícies perquè això acaba amb una 'guerra' d'ofertes que encareix la massa salarial de les empreses. Les fonts comenten que captar empleats a altres grans magatzems del país no soluciona la precarietat ja que el que es necessita és augmentar el nombre de potencials treballadors en el sector.