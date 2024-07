Reducció de condemna a la cambrera de la droga del Pas de la Casa

Andorra la VellaLa fiscalia ha rebaixat la petició de condemna per a la cambrera de la droga del Pas de la Casa de 10 a 8 anys de presó, a causa de la seva col·laboració en la investigació, el reconeixement dels fets i l’explicació de la participació d’altres detinguts en l’operació Big Bang de tràfic de drogues.

Segons RTVA, durant el judici, la principal acusada va admetre haver subministrat almenys 1,5 quilos de cocaïna, una quantitat significativa per a Andorra, i es va trobar amb més de 300 grams de cocaïna a casa seva. La fiscalia manté penes de 4 a 8 anys per a sis altres implicats i ha retirat l’acusació contra una altra dona per falta de proves. L’afer va començar amb una baralla entre turistes i un subministrador de drogues.