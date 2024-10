Reduït en mostrar un revòlver a un local del Pas

EncampA la discoteca Underground del Pas de la Casa va tenir lloc cap a dos quarts de tres de la matinada una discussió entre clients del local on va intervenir un guàrdia de seguretat. Un dels clients va marxar molt enfadat, donant cops a la porta, avisant que tornaria amb una arma de foc per 'tancar' l'enfrontament.

Minuts més tard, l'home va tornar per entrar de nou al local. El guàrdia de seguretat li va impedir i l'home el va amenaçar amb què tindria problemes si no el deixava passar. Com la prohibició es mantenia, el client es va aixecar la roba per mostrar un revòlver que portava a sota. L'arma no tenia munició. La discussió es va allargar fins que el gerent del local va sortir i va controlar l'home immobilitzant-lo i donant-li un cop de puny, mentre que en la baralla el gerent va rebre un cop de colze.

Entrega voluntària

Els responsables de la discoteca el van retenir mentre avisaven a la policia. L'home, però va poder-se escapar. Com l'havien identificat, es va entregar voluntàriament a la policia l'endemà. L'arma era un revòlver Dan Wesson del calibre 22. L'arma no era de la seva titularitat i tampoc tenia permís d'armes. En el registre al seu domicili es van trobar bales de fogueig.

L'acusat va ser condemnat a dotze mesos de presó condicional, però haurà d'ingressar a la presó si no fa un tractament mèdic a la Unitat de Conductes Addictives. S'haurà d'abstenir a posseir armes de foc o demanar un permís d'armes durant quatre anys.