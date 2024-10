Rescaten tres excursionistes perduts per la Vall de Boí

Andorra la VellaEls Bombers de la Generalitat han localitzat i rescatat, aquesta matinada de dilluns, tres excursionistes que s'havien perdut a la Vall de Boí, mentre feien la ruta Carros de Foc. Els visitants, tal com recull Ràdio Seu, havien sortit del refugi Ventosa i Calvell i es desplaçaven cap al refugi Estany Llong.

En veure que no arribaven a aquest segon refugi, aquest diumenge a quarts de 10 de la nit (21.39 h) el guarda del refugi va avisar els bombers. S'han mobilitzat efectius del Grup d'Actuacions Especials (GRAE), que van començar el recorregut en sentit contrari a la ruta prevista. Finalment, cap a 2/4 de 3 de la matinada han establert contacte amb els excursionistes en sentir-los, i poc abans de 2/4 de 4 han arribat al punt on eren, al barranc de Contraix, a uns 2.300 metres d'altitud.

A la zona hi havia plogut i, per això, els tres excursionistes presentaven símptomes de principi d'hipotèrmia i estaven exhausts. En valorar-los i veure que les condicions no eren òptimes per desplaçar-los, els bombers han muntat un punt calent on refugiar-los i passar la resta de la nit amb l'acompanyament d'un binomi dels GRAE. La resta d'operatius ha tornat al refugi Estany Llong.

A primera hora del matí, la Unitat de Mitjans Aeris ha activat l'helicòpter amb efectius del GRAE de la Seu d'Urgell i un metge del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que han assistit els tres excursionistes i els han traslladat al refugi d'Estany Llong, on s'han quedat per recuperar-se. Tots tres estaven en bon estat, però molt cansats.

Paral·lelament, aquest matí s'han desplaçat a la zona efectius de la base de Valls i dels parcs de la Pobla de Segur i del Pont de Suert, per poder fer el relleu i traslladar el personal que ha treballat durant la nit a la recerca.