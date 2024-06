Intentar robar borratxo un cotxe d'un taller i acaba estimbat contra un fanal

Andorra la VellaUn home que havia consumit alcohol va entrar a l’aparcament d’un taller d’Andorra la Vella. Va veure que hi havia un vehicle amb les claus posades al contacte. El va arrencar i per sortir del taller va xocar contra diferents vehicles que estaven per reparar. Va sortir de l’aparcament i es va passar al carrer. Anava tan descontrolat que només incorporar-se a la via pública es va estimbar contra un fanal. Arran de l’accident la policia el va controlar i va ser detingut. Va donar positiu en les proves de tòxics i d’alcohol.

L’home va ser acusat i condemnat per un delicte menor de consum de droga tòxica cocaïna, un delicte menor de conducció de vehicle automòbil sota els efectes de les drogues amb perill concret i d’un delicte menor de furt d’ús de vehicle. La pena van ser sis mesos d’arrest nocturn condicional amb l’obligació de ser seguir un tractament contra les addiccions. Va haver de pagar els desperfectes en els vehicles implicats i se li va retirar un any el carnet.