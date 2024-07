Roben a Quars embolicant ulleres en paper d'alumini perquè no soni l'alarma

Andorra la VellaUn home i una dona van entrar a la botiga “Quars”, radicada al centre comercial l'Illa, de l’avinguda Carlemany d’Escaldes. Portaven paper d'alumini i van embolicar tres parells d'ulleres. L'alumini bloqueja els sensors de les alarmes dels arcs de les portes d'entrada. Per tant, es van endur les ulleres sense que sonés l'alarma.

Els dos lladres havien estat prèviament en una botiga del mateix grup per analitzar el modus operandi. Aquí ja van despertar sospites per part dels treballadors. Posteriorment, es van desplaçar a la botiga de l'Illa on van sostreure la mercaderia. Les càmeres de seguretat mostren com tots dos agafen les ulleres i les emboliquen amb paper d'alumini. La dona les guarda a la bossa de la mà i l'home a la butxaca. Surten de l’establiment sense passar per caixa.

L’informe del servei de policia evidencia que el grup amb el qual anaven, entre els quals dos menors d’edat, i que segons declaren, havien arribat en bus aquell mateix dia al Principat, anava fornit de nombrosos trossos de paper d’alumini per impedir que saltessin les alarmes dels establiments.

Les ulleres robades eren unes de sol de la marca Prada per valor de 125 euros, unes altres de la marca Dior per valor de 211 euros i unes terceres de Dolce&Gabbana per valor de 89 euros. En total, 425 euros. La policia, després de l'avís de la botiga per les imatges de les càmeres, va acabar controlant els dos lladres, però no va trobar les ulleres. Només les etiquetes.

Els dos joves eren de fora, no s'han presentat al judici i han estat condemnats en rebel·lia. Una pena d'arrest domiciliari i tornar els diners. Difícilment es complirà.