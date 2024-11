Segueix la investigació a la veïna de Sant Julià acusada de matar la seva filla

Andorra la VellaEl jutjat de la Seu d'Urgell ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per la veïna de Sant Julià de Lòria acusada de la mort de la seva filla de 6 anys a Coll de Nargó. La decisió s'ha pres després que la dona, de 46 anys, declarés durant més de tres hores aquest dimarts al matí davant del jutge. Després de la declaració, el jutge instructor, advocats i agents dels Mossos d'Esquadra s'han traslladat al lloc dels fets per dur a terme una reconstrucció que ha ajudat a aclarir alguns detalls, tot i que les causes exactes del succés encara estan en investigació.

Segons RTVA, els fets van començar dijous passat amb la desaparició de la mare i la filla, una situació que va ser denunciada per la família des d'Andorra. Dissabte, la mare va ser localitzada en un hotel de Coll de Nargó després que el personal de l'establiment alertés les autoritats en reconèixer-la. Els Mossos d'Esquadra van detenir immediatament la dona i, poc després, van trobar el cos sense vida de la nena en una zona boscosa propera.

Una de les hipòtesis que consideren els investigadors és que la mare podria patir un trastorn mental, ja que té antecedents mèdics relacionats amb una malaltia d'aquest tipus. Tot i que la reconstrucció dels fets ha aportat llum sobre com van poder succeir, la investigació continua oberta i es determinarà amb més precisió a mesura que avanci la instrucció. El cas es manté sota la investigació d'un delicte d'homicidi o d'assassinat.