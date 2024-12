Stop Violències exigeix una disculpa a Govern un any després del judici

Andorra la VellaAquest desembre es compleix un any del judici contra la presidenta de l'associació Stop Violències, Vanessa Mendoza, acusada del delicte de desprestigi de les institucions per unes declaracions fetes a les Nacions Unides l'any 2019. Tot i l'absolució, l'associació ha emès un comunicat mostrant el seu malestar per la manca de disculpes i reparació per part del Govern.

El cas va aixecar una gran polèmica, no només pel contingut de les acusacions, sinó també pel debat que va suscitar sobre la llibertat d’expressió i els drets de les dones a Andorra. En el comunicat, Stop Violències assenyala que encara existeixen necessitats socials insatisfetes, amb especial èmfasi en l'accés a l’avortament, tema central de la seva acció des de fa anys.

L’entitat ha aprofitat per reivindicar la tasca de la Xarxa La Meri, un servei que ofereix suport i acompanyament a dones que decideixen avortar, destacant la seva importància davant l’absència de mesures públiques que cobreixin aquesta necessitat.

Segons RTVA, Stop Violències insisteix que el cas va generar un impacte negatiu tant en l’entitat com en la seva presidenta, i subratllen la necessitat d’una reparació simbòlica i institucional per l’experiència viscuda. Així mateix, han reiterat el seu compromís en la lluita pels drets reproductius i en la defensa de les dones davant qualsevol situació de vulnerabilitat.