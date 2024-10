Tensió al judici per CBD, empreses investigades per vendre productes derivats a Andorra

Andorra la VellaDurant el judici d’un jove que porta en presó provisional des de fa més de 13 mesos després de ser detingut a la frontera amb 500 grams de CBD, s’han viscut moments de gran tensió. Diversos propietaris d’establiments que comercialitzen productes de CBD s’han assabentat en plena sessió que estan sent investigats per la venda de substàncies prohibides. La notícia ha agafat per sorpresa tant als comerciants com als testimonis.

Segons RTVA, el tribunal ha emès un advertiment als testimonis, indicant que les seves declaracions sobre la possibilitat d’adquirir CBD a Andorra podrien ser autoinculpatòries. Això ha generat un clima d'inquietud durant la vista, ja que la venda d’aquesta substància a Andorra podria ser considerada un delicte.

A més, el judici ha inclòs un toc d’atenció per al Raonador del Ciutadà, Xavier Cañada, per part de la fiscalia. Cañada havia visitat el jove empresonat i havia expressat públicament la seva opinió sobre la presó preventiva que considerava excessiva. La fiscalia ha qüestionat el paper de Cañada en aquest afer, criticant la seva intervenció pública sobre el cas.