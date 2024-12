Testimonis confirmen una fallada dels frens en l'accident de l'autocar

Andorra la VellaAquest dilluns, un dia després del tràgic accident al coll de Pimorent, Jennifer Cardona, una de les passatgeres i filla de l'organitzadora del viatge, ha compartit el seu relat dels fets amb RTVA. El sinistre, que va deixar dos morts i diversos ferits greus, va ser causat per una fallada mecànica al vehicle, segons les primeres hipòtesis confirmades per testimonis.

Cardona ha detallat que el vehicle ja presentava problemes amb la palanca de canvis abans de l'accident. "El cotxe ja venia malament", ha explicat. Quan els frens van fallar, el conductor va prendre una decisió crucial: "Va cridar 'No frena, no frena!' i va decidir tirar l’autocar contra la roca per aturar-lo". Aquesta maniobra, segons diversos testimonis, va evitar que el vehicle caigués pel barranc.

L'actuació del conductor, clau per evitar una tragèdia major

Els passatgers han coincidit a elogiar els reflexos del conductor, que consideren que "ens va salvar la vida". Un dels ferits entrevistats per mitjans francesos ha declarat: "Quan vaig veure el barranc, vaig pensar que era el final". Segons ell, si el xofer no hagués reaccionat com ho va fer, "ara no seríem aquí".

Altres passatgers han destacat que molts portaven el cinturó de seguretat posat, fet que ha contribuït a reduir la gravetat de les lesions. Una dona que viatjava amb la seva família ha explicat que estava asseguda als seients davanters i que va veure com el conductor intentava frenar i reduir les marxes, tot i que els frens no funcionaven.

Jennifer Cardona ha lamentat profundament la tragèdia: "Ho sento molt pels qui han perdut la vida", ha dit entre llàgrimes. La seva mare, organitzadora del viatge, es troba hospitalitzada en estat greu. "Només volíem passar-ho bé, res més", ha afirmat amb resignació, insistint que mai havien tingut cap incident en altres viatges similars.