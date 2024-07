Tornen a conviure després d'una discussió en la qual la dona va mossegar la cama de l'home

Andorra la VellaUna parella es trobava en el domicili d’Encamp que compartien quan van tenir una forta discussió, producte del deteriorament des de feia uns mesos de la relació. En la discussió, tots dos van tenir un forceig i la dona va mossegar la cama de l’home. Aquest la va apartar amb una empenta que va acabar causant contusions a la dona.

L’anàlisi mèdica del cas va concloure que la situació estava relacionada amb el maltractament psíquic global (insults i menyspreu que la dona denunciava). Però va ser finalment condemnada per un delicte de lesions. L’home va ser absolt perquè els insults i les vexacions no s’estaven jutjant. Només si les contusions que havia patit la dona en ser apartada després de la mossegada derivaven en un delicte també de lesions. I es va considerar que el moviment va ser defensiu com a conseqüència de la mossegada. El fet que la dona no es presentés al judici va ajudar a l’absolució de l’home.

La parella va tornar a conviure després dels fets.