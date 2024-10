Toxicitat i odi a les xarxes contra Ferrariman

Andorra la VellaOnada d'odi a les xarxes socials amb centenars de comentaris que s'alegren de l'accident d'avioneta de Ferrariman i li desitgen el pitjor. Desenes de missatges que assenyalen que esperen que es mori en una espiral d'odi que va començar quan es va fer públic l'accident i que continua encara 36 hores després.

Els missatges contra l'influencer andorrà s'expliquen per les ganes de venjança de col·lectius que s'han vist ofesos, perjudicats o insultats per Xavier Caballol. L'streamer andorrà és famós a Espanya per tres característiques.

La primera, i principal, és pel seu odi contra els ciclistes i haver portat un suposat comptatge, posant adhesius al seu cotxe, quan morien ciclistes a la carretera. Per aquest tema va sortir en diferents programes de televisió i ràdio del país veí on el van crucificar literalment.

El segon factor pel qual és conegut és per un vídeo on simulava alegrar-se per haver atropellat un gat. Els animalistes van carregar contra ell fins que la pressió va obligar l'influencer a dir que tot havia estat un muntatge. La campanya va ser tan forta que si no arriba a retirar el vídeo era gairebé segur que li tancaven tots els comptes a les xarxes socials.

El tercer motiu pel qual és conegut és per la seva conducció del Ferrari a gran velocitat i per l'ostentació d'un estil de vida de luxe en els seus vídeos. Tampoc li ha generat grans simpaties sinó més aviat al contrari.

Un dels missatges en xarxes socials és paradigmàtic. Un usuari comenta que no entén com tanta gent pot desitjar la mort d'algú. Li responen que s'ho mereix per haver desitjat la mort de ciclistes i animals.

"Puede caer mejor o peor, pero no entiendo como alguien se puede alegrar de algo así.

"No lo entiendes por que no sabes cosas como que le deseaba la muerte a los ciclistas o que atropello un gatondemrisas"

Llistat de comentaris

L'allau de missatges d'odi contra Caballol es troba a diferents xarxes socials, tot i que és especialment dur en algun dels fils que s'han obert en fòrums on s'ha penjat la notícia del seu accident. A continuació es relaten uns quants dels missatges contra l'influencer andorrà.

-El tonto este que cree que el lujo y la arrogancia lo hacen intocable, ha demostrado una vez más su total incompetencia, esta vez estrellándose con su flamante avioneta de segunda mano. El mismo que presumía de desafiar al sistema ahora tendrá que conformarse con ver el cielo desde la cama del hospital. Tal vez este accidente le dé tiempo para reflexionar, aunque con su historial de atropellar gatos, seguramente no tenga mucha empatía que recuperar.

-Ese no es uno que atropelló un gato, subió un video cachondeandose, y luego dijo que era todo mentira para que no le cancelaran?

