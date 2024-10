Traslladada a l'Hospital una dona atropellada al Pas

Andorra la VellaUn accident de trànsit ha tingut lloc fa pocs minuts a la xarxa viària del Pas de la Casa, on una dona hauria estat atropellada per una furgoneta, segons han informat les autoritats a través d'RTVA. Les primeres informacions indiquen que la víctima és una turista, tot i que no s'han proporcionat detalls addicionals sobre la seva identitat.

Immediatament després de l'incident, dues unitats dels Bombers han estat enviades al lloc dels fets, juntament amb una ambulància del SUM. Per la seva part, l'helicòpter medicalitzat també ha estat mobilitzat i ha traslladat la ferida a un centre hospitalari.