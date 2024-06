Un extreballador del Comú d'Andorra la Vella es va negar a plegar per falta de rendiment i de respecte

Andorra la VellaEl Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, ha desestimat el recurs d'apel·lació interposat pel Sr. JPS contra la sentència de la Secció Administrativa del Tribunal de Batlles del 16 de febrer de 2023. Aquesta sentència confirmava la decisió del Comú d'Andorra la Vella de revocar el nomenament del Sr. JPS com a treballador públic interí en la plaça vacant d'auxiliar de neteja de la via pública de tarda.

El Sr. JPS va al·legar que no se li va donar audiència abans de la resolució, contravenint els articles 107 de l'Ordinació comunal de la funció pública i 112 de la Llei de la funció pública. També va demanar una indemnització per les remuneracions no percebudes i una compensació de 45 dies de sou per any de servei.

La representació del Comú d'Andorra la Vella va defensar que el cessament es va deure a la manca de rendiment i respecte continuats per part de l'interessat. A més, van informar per escrit a l'ara extreballador de la proposta de cessament, però aquest es va negar a signar la notificació.

El Tribunal Superior ha considerat que, tot i que la comunicació no concedia un termini específic per formular al·legacions, la negativa del Sr. JPS a rebre la notificació equivalia a tenir-la per realitzada vàlidament. Així, l'Administració comunal podia seguir amb la tramitació de l'expedient i adoptar la decisió definitiva. En conseqüència, el recurs d'apel·lació ha estat desestimat, confirmant-se el cessament del Sr. JPS sense dret a indemnització.