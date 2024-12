S'obren tres expedients per abusos a peruans a una empresa del país

Andorra la VellaLa ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha anunciat l’obertura d’un nou expedient sancionador contra una empresa de construcció que ha acomiadat tres treballadors peruans sense motiu aparent. Segons Marsol, aquesta empresa ja havia estat objecte de sancions en el passat per actuacions similars, i ara tornarà a ser penalitzada.

“S’està fent l’expedient oportú a l’empresa. Aquesta empresa ja va ser objecte d’un expedient fa un parell d’anys i ja va ser sancionada, i, per tant, ara estic segura que tornarà a ser sancionada”, ha explicat la ministra.

Segons RTVA, els tres treballadors afectats van denunciar els acomiadaments a Inspecció de Treball, i la resposta no s’ha fet esperar. Marsol ha lamentat que es produeixin aquests tipus d’abusos laborals i ha assegurat que els treballadors podran romandre temporalment al país si aconsegueixen una nova contractació.

Reforçant la protecció laboral de treballadors peruans

Aquest cas s’afegeix a les preocupacions plantejades fa poques setmanes per l’ambaixador del Perú, Luis Iberico Núñez, que va instar les autoritats andorranes a crear un protocol per garantir una migració segura i condicions laborals dignes per als treballadors peruans.

Durant la seva visita, Núñez va destacar la necessitat d’eliminar pràctiques irregulars en sectors com la construcció, on aquests treballadors són especialment sol·licitats.

Marsol també ha expressat el seu suport a l’ambaixador, subratllant que “no tots els empresaris del país són així” i que hi ha moltes empreses que compleixen amb les normatives laborals. Tot i això, ha reconegut que les accions de les empreses reincidents perjudiquen la imatge d’Andorra i dificulten la creació d’un clima laboral segur i just.