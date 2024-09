Tres expulsats d'Andorra per intentar estafar a Unnic amb el mètode 'pass-posting'

Andorra la VellaTres homes francesos van intentar estafar al casino Unnic amb un parany conegut com a pass-posting o Late Betting. Consisteix a introduir fitxes de color en alguna de les caselles del número guanyador d’una tirada de ruleta una vegada ja ha caigut la bola. Amb aquesta trampa de col·locar les fitxes en la casella guanyadora un cop ja se sap el número van aconseguir estafar 1.100 euros.

Primer van mirar les taules de joc i després van iniciar les apostes a la ruleta. En una de les jugades, surt el número 29 i mentre un dels homes distreu al crupier amb preguntes i l'altra empleada estava mirant la ruleta, un dels individus va posar una fitxa de 50 euros tocant al 29. El premi van ser 1.100 euros. Automàticament, els dos homes abandonen el local amb els guanys.

Un tercer home va ser l'encarregat de canviar les fitxes posteriorment en diverses tandes per no aixecar sospites. L'estafa va ser descoberta i la policia va localitzar dos dels homes en un hotel d'Andorra la Vella. Els hi troben els diners. El tercer no va ser arrestat.

La policia francesa va facilitar informació sobre els delinqüents. Un d'ells havia estafat dos copa en el Casinio Partouche de Ciotat en el joc de la ruleta anglesa. Un altre havia comès un frau en el casino Palm Beach de Cannes i tenia prohibit entrar en casinos fet que l'havia portat a utilitzar identitats falses.

Els dos homes han estat condemnats a sis anys d'expulsió d'Andorra.