Tres mesos de presó condicional per furtar més de 1.400 euros en menjar d'un restaurant

Andorra la VellaUn restaurant va notar que de tant en tant li desapareixen aliments de la cambra frigorífica des de feia mesos. El propietari va instal·lar càmeres de videovigilància amb un avisador en cas de detecció de moviment. Una nit, el propietari va rebre un missatge de detecció de moviment dins de la cambra i va poder veure en directe com hi havia un home agafant aliments. Va trucar a la policia. Quan va arribar la patrulla ja no van trobar ningú.

El propietari va formular denúncia pels 1.457 euros del valor dels aliments que havien desaparegut durant mesos. I posteriorment va poder enxampar novament a la persona que estava furtant dins de la cambra. Aquest cop, la policia va arribar a temps i va detenir l’home.

L’arrestat va al·legar que viu en situació d’extrema precarietat. No treballa perquè fa un any que va expirar el seu permís. La seva esposa no trobava feina i el seu fill ha de viure amb una família d’acollida. Va assegurar que el menjar sostret era per alimentar-se ell i la seva dona.

Va ser condemnat a tres mesos de presó condicional per furt amb escalament.